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В Минобороны подтвердили уничтожение украинского БПЛА над территорией Богородского городского округа

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В Минобороны России подтвердили уничтожение украинского беспилотника над территорией Богородского городского округа Московской области.
В Минобороны подтвердили уничтожение украинского БПЛА над территорией Богородского городского округа
  • Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
  • РИА Новости

«19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Богородском городском округе Московской области силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на столицу.

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