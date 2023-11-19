В Минобороны подтвердили уничтожение украинского БПЛА над территорией Богородского городского округа
- Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
- РИА Новости
«19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Богородском городском округе Московской области силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на столицу.