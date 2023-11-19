Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве БПЛА в Богородском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Богородском городском округе Московской области силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на столицу.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков, по предварительным данным, нет.

Ранее два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.