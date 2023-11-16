Регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону

Регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев также уточнил, что правительство России предоставило граничащим с Украиной регионам средства для обустройства линий территориальной обороны.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Смоленской области.

Кроме того, средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью, ещё три беспилотника были перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Крыма.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли реактивными снарядами Суджанский район региона.