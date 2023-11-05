Средства ПВО сбили 13 ракет: Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по судостроительному заводу в Керчи

В Минобороны России заявили, что ВСУ запустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи, средства ПВО сбили 13 из них. Сообщается, что один корабль получил повреждения. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, никто не пострадал, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

В Керчи в результате ракетной атаки войск киевского режима был повреждён корабль, находившийся в судостроительном заводе им. Бутомы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале также сообщал, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО. По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Из-за ракетной атаки и работы средств ПВО на некоторое время прерывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Как следует из данных украинских СМИ, тактическая авиация ВСУ использовала французские ракеты SCALP для нанесения удара.

Войска киевского режима на этой неделе неоднократно совершали атаки на Крымский полуостров. Так, 30 октября средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow. В результате падения обломков ранение получил 57-летний мужчина.

1 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове. Также в этот день над Херсонской областью были сбиты семь ракет, запущенных ВСУ в сторону Крыма.

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2 ноября средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник самолётного типа над Чёрным морем, ещё пять БПЛА было перехвачено над Крымом.

Кроме того, в сентябре ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Тогда же тремя безэкипажными катерами был атакован отряд кораблей Черноморского флота. В результате были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.

«Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской»

3 ноября Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты России, высказываясь о Крыме, подчеркнул, что если бы на Украине нормально и доброжелательно относились к русским людям, то РФ бы не стала возвращать полуостров в свой состав.

«Если бы там было всё хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих государственных переворотов, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Конечно, нет, надо же было людей защищать от этой мрази нацистской. Как нам поступить-то? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил, что Москва восемь лет пыталась урегулировать ситуацию мирными средствами.

«В конце концов нам сказали: не будем мирными средствами. Они же отказались от этого, отказались публично: не будем, сказали, нам не нравятся Минские соглашения. А что будем — будем дальше долбить, не переставая? Надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы положить этому конец. Мы к этому и стремимся. Этим всё и продиктовано», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о решении начать спецоперацию, глава государства подчеркнул, что у России не было иного выбора.

«Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.