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Сальдо: в Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных ВСУ в сторону Крыма

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе сбиты семь ракет, запущенных ВСУ в сторону Крыма.

Об этом Сальдо написал в своём Telegram-канале.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым», — написал он.

Отмечается, что большинство ракет уничтожили в воздухе.

Детонация двух ракет произошла на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. 

По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Также губернатор заявил, что «на данную минуту ракетная опасность не миновала».

По его словам, российские средства ПВО находятся в полной готовности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные сейчас ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах Крыма. 

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