Развожаев: военные уничтожают воздушные цели в разных районах Крыма

Российские военные сейчас ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах Крыма. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал он.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

За несколько минут до этого стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Также утром 1 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых фейковых сообщениях о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.