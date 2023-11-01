RT в Telegram
Подпишись

Развожаев: военные уничтожают воздушные цели в разных районах Крыма

Короткая ссылка
Российские военные сейчас ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах Крыма. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал он.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

За несколько минут до этого стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Также утром 1 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых фейковых сообщениях о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить