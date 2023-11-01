Развожаев: военные уничтожают воздушные цели в разных районах Крыма
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — написал он.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.
За несколько минут до этого стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Также утром 1 ноября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых фейковых сообщениях о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.