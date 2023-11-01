Власти Крыма заявили о массовых фейковых сообщениях о минировании учреждений
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Об этом он написал в Telegram.
«Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ», — говорится в сообщении.
Крючков добавил, что спецслужбы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях.
Он также призвал жителей доверять только официальной информации.
Ранее Крючков заявил, что на полуострове фиксируется массовая кибератака на крымских провайдеров интернета.