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Власти Крыма заявили о массовых фейковых сообщениях о минировании учреждений

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.
Власти Крыма заявили о массовых фейковых сообщениях о минировании учреждений
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом он написал в Telegram.

«Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ», — говорится в сообщении. 

Крючков добавил, что спецслужбы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях.

Он также призвал жителей доверять только официальной информации.

Ранее Крючков заявил, что на полуострове фиксируется массовая кибератака на крымских провайдеров интернета.

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