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Минобороны России: ВСУ ударили крылатыми ракетами по заводу в Керчи

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В Минобороны России сообщили об ударе ВСУ 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи, средствам ПВО удалось сбить 13 из них.

«ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате попадания одной из ракет был повреждён корабль на заводе.

Вечером 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработали российские системы противовоздушной обороны.

Аксёнов добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

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