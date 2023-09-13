«Десятью крылатыми ракетами»: ВСУ атаковали завод в Севастополе и корабли Черноморского флота

Минувшей ночью украинские вооружённые формирования нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, семь ракет были сбиты средствами ПВО. В результате повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев после атаки ВСУ сообщил, что, по предварительным данным, известно о 24 пострадавших. Помимо этого, патрульный корабль «Василий Быков» ночью уничтожил три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

В ночь на 13 сентября войска киевского режима атаковали российскую инфраструктуру в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, а патрульным кораблём «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — добавили в МО РФ.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Он также привёл предварительную информацию о том, что в результате атаки киевского режима пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — добавил он.

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«Украина как государство развалилась, превратилась в террористическое государство»

Атакой на Севастополь в очередной раз Украина подтвердила свой статус террористического государства, заявил RT глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Безусловно, это террористический акт. Безусловно, террористические акты не приведут Украину к положительному результату. Тем более что после этого удара пострадали мирные люди, гражданские, рабочие. Я считаю, что Украина как государство развалилась, превратилась в террористическое государство, уничтожила свою экономику, свой людской потенциал. Безусловно, украинскому народу надо осознать это и как можно быстрее политическое руководство во главе с Зеленским отправить в отставку, а украинской армии — подписать капитуляцию», — подчеркнул он.

Аналогичным образом высказался член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Киевский режим в который раз демонстрирует своё хищное и гнилое нутро, проводя террористические атаки. Севастополь и Крым не дают покоя сидящим в Киеве преступникам и их западным кукловодам. С бесчеловечными вызовами террористов сражаются сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции. Это зло необходимо искоренять, а террористов — уничтожать. Другие методы борьбы, кроме силы, на них не действуют», — заявил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста «осталось очень мало времени». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума заверила киевский режим в жёстком ответе со стороны Москвы в случае возможных атак на Крымский мост.

«Ответ, если это произойдёт, на всё, что они наговорили, будет жёстким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», — подчеркнула она.

По словам депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, ответом на подобные теракты должна стать безоговорочная победа России в зоне СВО. «Все причастные к преступлению должны понести наказание», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

За последнее время киевский режим неоднократно предпринимал попытки атак на Крымский полуостров.

Так, 30 августа, 4 и 10 сентября было уничтожено в общей сложности 11 быстроходных военных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья.

При этом украинские беспилотники сбивались российскими средствами ПВО ночью 10 сентября, вечером 9 сентября, утром 8 и 5 сентября.