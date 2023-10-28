Над Орловской и Тульской областями: российские средства ПВО сбили ночью шесть украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Орловской области и ещё два — над Тульской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты. Ранее на этой неделе ВСУ пытались атаковать дронами Курскую АЭС. В «Росэнергоатоме» заявили, что действия ВСУ не повлияли на работу станции.

В ночь на 28 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО перехвачено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

В последние два дня ВСУ пытались атаковать приграничный регион — Курскую область. Было сбито три украинских беспилотника, один из них упал в Курчатове, два других — в Глушковском районе. Позднее в «Росэнергоатоме» указали, что целью запущенных войсками киевского режима беспилотников была Курская АЭС. К счастью, попытка украинской атаки не повлияла на работу станции.

«Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки №2, №3, №4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 — в режиме эксплуатации «без генерации». Пострадавших и разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне природных значений», — отметили в пресс-службе.

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Кроме того, на этой неделе сотрудники ФСБ нейтрализовали украинского агента, который за материальное вознаграждение собирал и передавал украинской стороне информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области. Он также планировал совершить теракт в военкомате Твери. По данным ФСБ, при задержании мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

Ранее официальные лица России называли «ядерным терроризмом» попытки украинских диверсионно-разведывательных групп устроить диверсии на российских АЭС. Об этом, в частности, заявляли пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Каратели киевского режима продолжают безжалостно наносить удары по населённым пунктам Донбасса, Приазовья, Херсонщины и других российских регионов, в результате чего гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, включая детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, особую ненависть у ВСУ вызывают объекты гражданской инфраструктуры.

Она также привела данные, согласно которым 22 и 24 октября в Херсонской области в результате обстрелов украинских неонацистов погибли трое мирных жителей, ещё трое получили ранения. При этом в Донецке 23 и 24 октября в результате ударов ВСУ два человека погибли, четверо были ранены.

Кроме того, она сослалась на данные властей ЛНР, сообщив, что в этом регионе РФ с 1 января по 22 октября в результате обстрелов ВСУ и подрыва на взрывоопасных предметах погибли 65 человек, в том числе один ребёнок, ранены 223 человека, среди них 20 детей.

«Всё это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша, он оставляет после себя только разрушения и выжженное поле. Это их задача, но мы будем противостоять», — заявила Захарова 26 октября в ходе еженедельного брифинга.

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Российские военные ведут борьбу с войсками киевского режима, чтобы прекратить их преступные действия. Так, в период с 21 по 27 октября ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материалов. Также были поражены пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

Наряду с этим средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников, а также перехватили переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, 19 снарядов РСЗО HIMARS, четыре снаряда «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM и восемь управляемых авиационных бомб JDAM.