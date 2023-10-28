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МО: средства ПВО перехватили украинские БПЛА над Орловской и Тульской областями

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В Министерстве обороны России заявили о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на российской территории.

Как сообщает ведомство, дежурными силами ПВО перехвачены четыре БПЛА Украины над территорией Орловской области и два — над территорией Тульской области.

Ранее средства ПВО России перехватили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью.

Кроме того, 25 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ над Брянским районом Брянской области были уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа.

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