Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВС России поймали украинские войска в ловушку в Донецкой области.

Как он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol, лучшее, что могут сейчас сделать на Украине, — это «отступить для сохранения жизней».

Если украинские войска не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории, считает Риттер.

По его словам, Киев жертвует всем, только чтобы удержать позиции в Донецкой области, и эта тактика «обернулась стратегической победой России».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооружённые силы России нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в ДНР, в том числе под Угледаром и Урожайным.