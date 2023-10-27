Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

В период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами и местам хранения безэкипажных катеров, а также по военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, с начала октября истребители ВКС РФ и средства ПВО сбили 31 самолёт и три вертолёта противника.

С 21 по 27 октября ВС РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материалов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, поражены пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников. Как отметили в МО, в результате все назначенные объекты были поражены.

В ведомстве также рассказали, что с 1 октября истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны уничтожили 31 самолёт и три вертолёта Воздушных сил Украины.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В перечень поражённых воздушных судов вошло 20 самолётов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14, 32 и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка (Харьковская область), Сергеевка и Новоегоровка (ЛНР). Наряду с этим уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ.

В общей сложности противник потерял в этом секторе свыше 705 военнослужащих, а также танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов 24, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, а также 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия.

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На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» за прошедшую неделю отразили девять атак противника и поразили боевые группы 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка (ДНР).

ВСУ потеряли на данном направлении более 2055 военнослужащих, а также три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и поразили подразделения 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Старомайорское, Угледар и Урожайное (ДНР).

Противник потерял свыше 885 военнослужащих, а также танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

Противник в общей сложности потерял в этом секторе более 435 военнослужащих, а также 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

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На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневого налёта артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что в зоне ответственности российской группировки «Запад», а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих. В частности, в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих.

Средства ПВО за прошедший период уничтожили 208 украинских беспилотников. Перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, четыре снаряда «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM и восемь управляемых авиационных бомб JDAM. Перехвачена также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.