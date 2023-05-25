Песков назвал попытку диверсий на АЭС в России продолжающимися враждебными действиями ВСУ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал попытку диверсий на российских АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева.

«Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция», — заявил Песков.

Он отметил, что силовики России борются с террористами.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.

Были задержаны два участника группы, готовившей диверсии на АЭС, и два пособника.