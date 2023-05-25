Песков назвал попытку диверсий на АЭС в России продолжающимися враждебными действиями ВСУ
- РИА Новости
«Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция», — заявил Песков.
Он отметил, что силовики России борются с террористами.
Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.
Были задержаны два участника группы, готовившей диверсии на АЭС, и два пособника.