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Песков назвал попытку диверсий на АЭС в России продолжающимися враждебными действиями ВСУ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал попытку диверсий на российских АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева.
Песков назвал попытку диверсий на АЭС в России продолжающимися враждебными действиями ВСУ
  • РИА Новости

«Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция», — заявил Песков.

Он отметил, что силовики России борются с террористами.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.

Были задержаны два участника группы, готовившей диверсии на АЭС, и два пособника.

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