Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 Мая

Короткая ссылка
ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.
ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины «предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций».

В ФСБ сообщили, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Были задержаны два участника группы, готовившей диверсии на АЭС, и два пособника.

8 мая Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить