ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 Мая

ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины «предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций».

В ФСБ сообщили, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Были задержаны два участника группы, готовившей диверсии на АЭС, и два пособника.

8 мая Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.