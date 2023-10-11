«Переводят угрозу на более высокий уровень»: в ФСБ назвали попытки диверсий ВСУ на российских АЭС ядерным терроризмом

Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС следует квалифицировать как ядерный терроризм, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он рассказал, что спецслужба ранее задержала членов украинской ДРГ, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС. Как подчеркнул Бортников, подобная активность переводит террористическую угрозу на более высокий уровень.

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС следует квалифицировать как ядерный терроризм. Об этом он высказался в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — членов СНГ в Баку.

«ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Он уточнил, что удалось обезвредить более 20 взрывных устройств, которые диверсанты разместили на опорах линий электропередачи двух станций.

По словам Бортникова, злоумышленники планировали нарушить технологический процесс работы объектов. Это им частично удалось, поскольку второй блок Курской АЭС был аварийно остановлен.

«Такие действия украинской военной разведки и её британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм», — заявил Бортников.

Он задался вопросом, осознают ли в Лондоне «безрассудный характер» действий британских спецслужб.

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«И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень», — отметил он.

Наряду с этим директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России. Как заявил Нарышкин в кулуарах заседания СОРБ, это обстоятельство уже установлено.

«Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомным электростанциям», — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Попытка подрыва опор высоковольтных линий на российских АЭС

В мае 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины.

По данным ФСБ, группа злоумышленников под руководством Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Предполагалось, что теракт привёл бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанёс бы серьёзный экономический и репутационный ущерб РФ. Как уточнили в ФСБ, террористы подорвали одну и заминировали четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Впоследствии органы ФСБ задержали входивших в состав диверсионно-террористической группы граждан Украины 1978 и 1974 годов рождения. Ещё один гражданин Украины и России 1963 года рождения был объявлен в розыск.

По информации органов безопасности, этих людей в сентябре 2022 года завербовал сотрудник украинских спецслужб. Позднее они прошли специальную подготовку в лагерях на территории Украины и незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь для совершения диверсии.

Кроме того, были установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России. По данным ФСБ, они помогали злоумышленникам с обеспечением средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.