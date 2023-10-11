Нарышкин: страны Запада готовят украинских диверсантов для атак на АЭС России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы готовят украинских диверсантов для проведения атак на российские АЭС.

Об этом Нарышкин сказал в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.

«Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин рассказал о предотвращённых попытках нанесения ущерба Курской, Смоленской и Запорожской АЭС со стороны украинских диверсантов.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.