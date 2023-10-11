Нарышкин: страны Запада готовят украинских диверсантов для атак на АЭС России
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Об этом Нарышкин сказал в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.
«Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России», — цитирует его РИА Новости.
Нарышкин рассказал о предотвращённых попытках нанесения ущерба Курской, Смоленской и Запорожской АЭС со стороны украинских диверсантов.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.