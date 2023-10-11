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Нарышкин: страны Запада готовят украинских диверсантов для атак на АЭС России

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы готовят украинских диверсантов для проведения атак на российские АЭС.
Нарышкин: страны Запада готовят украинских диверсантов для атак на АЭС России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Нарышкин сказал в кулуарах 53-го заседания совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб стран СНГ.

«Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин рассказал о предотвращённых попытках нанесения ущерба Курской, Смоленской и Запорожской АЭС со стороны украинских диверсантов.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.

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