Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.

Об этом Бортников рассказал в ходе заседания СОРБ в Баку.

По его словам, в августе ФСБ задержала членов украинской диверсионной группы, которая должна была совершить диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС.

«В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещённых на опорах линий электропередачи атомных электростанций», — подчеркнул он.

Бортников добавил, что в результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, БПЛА упал возле девятиэтажного дома в нескольких километрах от Курской АЭС.