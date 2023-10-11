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Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС.
Бортников: обезврежено более 20 устройств на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом Бортников рассказал в ходе заседания СОРБ в Баку.

По его словам, в августе ФСБ задержала членов украинской диверсионной группы, которая должна была совершить диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС.

«В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещённых на опорах линий электропередачи атомных электростанций», — подчеркнул он.

Бортников добавил, что в результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, БПЛА упал возле девятиэтажного дома в нескольких километрах от Курской АЭС.

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