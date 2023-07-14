Губернатор Курской области Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.

Об этом он написал в Telegram.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

В результате падения беспилотника и его последующей детонации критически важные объекты не получили повреждения.

Губернатор добавил, что частично повреждён многоквартирный дом.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО сбили на подлёте к Воронежу три БПЛА.