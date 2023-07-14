Узнать больше

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет.

Об этом он написал в Telegram.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

В результате падения беспилотника и его последующей детонации критически важные объекты не получили повреждения.

Губернатор добавил, что частично повреждён многоквартирный дом.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО сбили на подлёте к Воронежу три БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить