Губернатор Курской области Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове
Об этом он написал в Telegram.
«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.
В результате падения беспилотника и его последующей детонации критически важные объекты не получили повреждения.
Губернатор добавил, что частично повреждён многоквартирный дом.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО сбили на подлёте к Воронежу три БПЛА.