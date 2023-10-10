НАК: на Северном Кавказе с 2022 года предотвратили 37 терактов ИГ и Киева
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).
Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников также заявил, что на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО.
По его словам, спецслужбы Запада не оставляют попыток дестабилизации социально-политической обстановки в СКФО.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.