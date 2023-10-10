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НАК: на Северном Кавказе с 2022 года предотвратили 37 терактов ИГ и Киева

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На Северном Кавказе с 2022 года было совершено два и предотвращено 37 террористических преступлений, за которыми стояли сторонники «Исламского государства» (ИГ)* и завербованные украинскими спецслужбами лица.
НАК: на Северном Кавказе с 2022 года предотвратили 37 терактов ИГ и Киева
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).

Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников также заявил, что на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО.

По его словам, спецслужбы Запада не оставляют попыток дестабилизации социально-политической обстановки в СКФО.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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