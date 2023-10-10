НАК: на Северном Кавказе с 2022 года предотвратили 37 терактов ИГ и Киева

На Северном Кавказе с 2022 года было совершено два и предотвращено 37 террористических преступлений, за которыми стояли сторонники «Исламского государства» (ИГ)* и завербованные украинскими спецслужбами лица.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК). Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников также заявил, что на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения СВО. По его словам, спецслужбы Запада не оставляют попыток дестабилизации социально-политической обстановки в СКФО. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.