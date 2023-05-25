«Попытка подрыва более 30 опор высоковольтных линий»: в ФСБ заявили о предотвращении терактов на российских АЭС

Российские органы безопасности предотвратили террористическую атаку, в рамках которой готовился подрыв более 30 опор ЛЭП на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. По данным ФСБ, теракт планировался спецслужбами Украины. У злоумышленников нашли более 36 кг взрывчатки, детонаторы западного производства и огнестрельное оружие.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины.

«Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций», — заявили в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, по замыслу украинских спецслужб теракт привёл бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанёс бы «серьёзный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации».

По информации российских спецслужб, террористы подорвали одну и заминировали четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложили самодельные взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Органы ФСБ задержали входивших в состав диверсионно-террористической группы граждан Украины 1978 и 1974 года рождения. Ещё один гражданин Украины и России 1963 года рождения, находящийся в настоящее время в Бельгии, объявлен в розыск.

По данным ФСБ, этих людей в сентябре 2022 года завербовал сотрудник украинских спецслужб. Впоследствии они прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины. Они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь для совершения диверсии.

Наряду с этим были установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России. По данным ФСБ, они помогали злоумышленникам с обеспечением средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.

Как уточнили в ведомстве, для контрабандной доставки взрывчатки украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту из Польши через Литву и Белоруссию с прибытием в Тверскую область РФ.

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Для перевозки использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия. Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества С4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.

В отношении членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (Диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Злоумышленники помещены под стражу. Как отметили в ФСБ, фигуранты дела дают признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами в целях подготовки и совершения диверсий на территории России.

ФСБ РФ систематически сообщает о предотвращении на территории России диверсий и терактов, готовившихся при участии украинских спецслужб. Ранее в мае в ведомстве рассказали о предотвращении теракта в Оренбургской области.

По данным органов безопасности, гражданин России 1997 года рождения по указанию украинских спецслужб готовил поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России.

Кроме того, впоследствии злоумышленник намеревался перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных.

Ранее в том же месяце ФСБ РФ сообщила о пресечении шпионской активности 25-летней гражданки Украины. По данным ведомства, подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ.

Речь идёт, в частности, о сведениях, раскрывающих дислокацию и деятельность группировки войск «Восток», принимавшей участие в специальной военной операции на территории Украины.