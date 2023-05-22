«Планировал перейти на сторону ВСУ»: ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области силовики задержали гражданина РФ 1997 года рождения, который по указанию спецслужб Украины готовил поджоги на железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги, в военном комиссариате Орска и отделе ФСБ России. После этого мужчина планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. В ходе допроса он признался, что должен был «устроить саботаж» в рамках сотрудничества с «людьми с Украины». Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД предотвратила террористический акт в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения преступлений мужчина планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

Также на окраине Новотроицка был обнаружен тайник злоумышленника, из которого изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При этом в его смартфоне обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

Также ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного, в ходе которого он признался, что должен был «устроить саботаж».

«Люди с Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Конкретно — я должен был поджечь релейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции», — подчеркнул он.

ФСБ: в Новотроицке Оренбургской области предотвращён теракт

Противодействие деятельности киевского режима

20 мая в Волгоградской области по подозрению в сожжении Корана был задержан Никита Журавель. По данным следствия, он снял свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ.

«В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение — 10 тыс. рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъёмке военных объектов», — сообщили в пресс-службе СК.

Также по теме Задержание подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде — видео СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Задержан местный житель...

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Производство передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

19 мая РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщило о попытке СБУ завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере, для получения информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений Минобороны РФ.

«Не находя поддержки среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа», — заявил собеседник агентства.

16 мая сотрудники ФСБ вскрыли и пресекли шпионскую деятельность 25-летней гражданки Украины, которая «по заданию иностранных спецслужб... передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ».

У задержанной изъяли технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки сил «Восток», принимавшей участие в боевых действиях в Киевской области в зоне проведения СВО. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Задержанной грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.