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РИА Новости: СБУ пыталась завербовать душевнобольного в Херсонской области

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Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.

«Не находя поддержки среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью вербовки было получение информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений российской армии.

Ранее в МИД России отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети.

Также ФСБ задержала гражданку Украины за сбор и передачу данных о ВС России.

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