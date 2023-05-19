РИА Новости: СБУ пыталась завербовать душевнобольного в Херсонской области
Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.
«Не находя поддержки среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью вербовки было получение информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений российской армии.
Ранее в МИД России отреагировали на ролик ЦРУ для вербовки россиян в сети.
Также ФСБ задержала гражданку Украины за сбор и передачу данных о ВС России.