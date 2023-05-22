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ФСБ вынесла предостережение жителю Уфы, планировавшему сражаться на стороне ВСУ

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Сотрудники ФСБ вынесли официальное предостережение жителю Уфы, который планировал сражаться против России на стороне Украины.
ФСБ вынесла предостережение жителю Уфы, планировавшему сражаться на стороне ВСУ
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооружённых сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что в Новотроицке Оренбургской области был предотвращён теракт, задержан гражданин России 1997 года рождения.

Задержанный заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.

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