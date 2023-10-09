«Юрист на службе киевского режима»: как экс-адвокат Илья Новиков стал фигурантом уголовного дела о госизмене

Федеральная служба безопасности РФ возбудила против экс-адвоката Ильи Новикова уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Впервые в истории страны в госизмене обвиняется специалист по праву — лицо, воплощающее собой законность и справедливость. Однако проблемы с законом у Новикова были и ранее: он лишён профессионального статуса решением совета Адвокатской палаты Москвы, против него также возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ). RT изучил, каким образом известный в прошлом российский юрист и многолетний участник интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» стал вооружённым апологетом Киева и сборщиком финансов для ВСУ.

Начавший юридическую карьеру ещё в начале 2000-х годов адвокат Илья Новиков широкому зрителю стал известен благодаря участию в интеллектуальном шоу «Что? Где? Когда?». Однако с 2015—2016 годов в публичной деятельности Новикова всё более значимую часть начинает составлять оппозиционная активность.

После того как Новиков стал защищать украинскую военнослужащую Надежду Савченко в российском суде, ему пришлось покинуть телеэфир. Однако говорить о нём меньше не стали. Особый резонанс вызвали новости о его драке с представителями движения SERB возле дома убитого политика Бориса Немцова. Тогда в ходе потасовки Новиков напал на своих оппонентов с бейсбольной битой.

Помимо Надежды Савченко, Новиков оказывал адвокатские услуги и другим связанным с Украиной персонам. К примеру, представлял в суде интересы командира бронекатера ВСУ «Бердянск» Романа Мокряка. Напомним, что украинское судно, а также его капитан были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года при попытке прорыва группы кораблей ВМСУ через Керченский пролив.

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Новиков также представлял в суде интересы одного из фигурантов «дела Сенцова», Алексея Чирния, который вместе с украинским режиссёром обвинялся в организации экстремистского подполья и проведении терактов в Крыму. Однако судьями Северо-Кавказского окружного военного суда Новиков был выведен из процесса в качестве адвоката подзащитного.

Одним из наиболее резонансных дел с участием Новикова стал процесс над активистом Егором Жуковым, который проходил по делу о призывах к экстремизму. Илья Новиков тогда заявил, что направит свой адвокатский гонорар на поддержку Вооружённых сил Украины.

Помимо защиты отдельных оппозиционеров, Новиков также выступал адвокатом общества «Мемориал»* и вместе с неформальным объединением «Команда 29» защищает ФБК** по делу о признании структуры экстремистской организацией.

Путь к теробороне

Громкие уголовные дела в отношении украинских граждан и российских оппозиционеров позитивно сказались на юридической карьере Новикова на Украине. Уже в 2017 году он становится партнёром украинского адвокатского объединения Barristers и в дальнейшем, в частности, защищает интересы экс-президента Украины Петра Порошенко в местных судах.

После начала СВО Новиков публично заявил в интервью каналу «Популярная политика», аффилированному с ФБК, что вступил в добровольческое формирование, относящееся к войскам территориальной обороны Киева. При этом сам Новиков публично также утверждал, что он на постоянной основе помогает Вооружённым силам Украины материально — к примеру, передал на нужды ВСУ находившиеся у него в пользовании автомобили Nissan Navara и BMW 320i.

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Также, по данным правоохранительных органов, Новиков использовал для финансирования ВСУ получаемые средства от сдачи в аренду его четырёхкомнатной квартиры в Москве.

Гражданином Украины Новиков стал, не отказываясь от российского подданства. Он сдал украинский адвокатский экзамен и наладил юридическую практику на территории Украины. При этом сам Новиков признаёт допустимость вооружённого насилия в отношении российских вооружённых сил и граждан. Так, в частности, в решении совета Адвокатской палаты Москвы о прекращении статуса адвоката приводятся слова Новикова о том, что «взрывы складов и мостов — это вещь, которая допустима, по крайней мере, чтобы о ней говорить, но и, видимо, в каких-то обстоятельствах, чтобы её совершать».

Источник RT в российских правоохранительных органах подчёркивает, что следственные органы собрали «достаточный оперативный материал» для возбуждения против Ильи Новикова уголовного дела по статье о государственной измене.

Собеседник RT также указывает на то, что в России продолжаются попытки организации работы незарегистрированных прозападных адвокатских объединений, включая упомянутую выше «Команду 29» (переименованную затем в «Первый отдел»), а также «Пражский клуб».

Собираемая этими структурами информация затем используется для дискредитации российской правовой системы. Кроме того, по предоставленным RT данным правоохранительных органов, иностранные акторы используют неформальные адвокатские объединения для противодействия изменению законодательства об адвокатуре в сторону большей подотчётности адвокатского сообщества и транспарентности его работы.

Рокировка статусов

Комментируя в разговоре с RT возбуждение против Ильи Новикова уголовного дела о госизмене, член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова указала на то, что столь долгое пребывание Новикова в статусе адвоката в принципе вызывало удивление.

«Основная часть корпорации давно не считает Илью Новикова своим коллегой. Он умудрился сохранить статус адвоката несколько лет назад, когда квалификационная комиссия АПГМ разбирала жалобу на его поведение: он махал битой в Москве, защищая вывеску на доме Немцова. Решение совета АПГМ, сохранившего ему статус, вызвало большое удивление членов сообщества. Насколько мне известно, за его дальнейшее безупречное поведение поручилась Каринна Москаленко, её поддержал Генри Резник. Во всяком случае, инцидент с бейсбольной битой закончился для него простым испугом. Однако, как я полагаю, именно тогда им и был получен статус адвоката Украины. Конечно, не без расчёта сохранить его, в случае если статус в России будет утрачен», — говорит коллега по цеху.

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При этом Волкова подчёркивает, что Новикову грозит уголовное преследование вовсе не из-за адвокатской деятельности, а по причине его конкретных действий в отношении конкретных лиц.

«Что касается момента про защиту Порошенко, то тут нет ничего экстраординарного. Я и сама в своё время оказывала правовую помощь московскому представительству компании «Рошен», а также защищала по уголовному делу руководство липецкого «Рошена», владельцем которых является Порошенко. Это наша работа. Другое дело, что потом мы с коллегами в ряды территориальной обороны Киева не вступали. Вопрос в том, что своё заявление о вступлении в ряды теробороны Новиков сделал более года назад и заявление о том, что русских будут «убивать без разбора», он также сделал более года назад. И ему за это ничего не было. Никакой реакции правоохранительных органов, никакой реакции палаты», — замечает эксперт.

Волкова обращает внимание на то, что эта ситуация вызывала вопросы в адвокатском сообществе. Однако выносить их в публичное обсуждение в профессиональной среде не принято: эксперт указывает на то, что Кодекс профессиональной этики не позволяет ставить такие вопросы ни перед палатой, ни перед Следственным комитетом.

При этом Виолетта Волкова уверена, что Новикова никто в Россию не выдаст, что и позволяет ему «вести себя по-хамски».

«Новикова, естественно, не выдаст ни Киев, ни страны Евросоюза, поэтому он и ведёт себя так нагло и цинично. И тут адвокатская среда не уникальна, такие подлецы есть везде — возьмите, к примеру, актёрскую среду, того же Панина (Алексея. — RT), который недавно дал Ксении Собчак интервью. Новиков тем более уже давно легализован на Украине в юридическом и профессиональном плане. Это адвокат и гражданин Украины, находящийся на службе киевского режима», — считает эксперт.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.