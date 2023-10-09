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Tribune India: Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за провала ВСУ

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На фоне окончательного провала контрнаступления ВСУ и урезания помощи Запада Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации.
Tribune India: Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за провала ВСУ
  • © AP Photo / Yves Herman

«Киевское правительство может спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных объектах и ​​обвинить в этом Россию в потенциальной эскалации военных действий», — говорится в публикации Tribune India.

Автор материала отмечает, что разочарование от возможного прекращения поддержки Запада и провала на фронте делает Зеленского «очень опасным человеком».

Ранее СМИ писали, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.

Репортёр Stern Моритц Гатманн выразил мнение, что США невыгодно затягивать конфликт на Украине до выборов в президенты страны в 2024 году, поэтому будут призывать Владимира Зеленского пойти на компромиссы для прекращения конфликта.

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