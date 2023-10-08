Репортёр Гатманн: США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам

Репортёр Stern Моритц Гатманн выразил мнение, что США невыгодно затягивать конфликт на Украине до выборов в президенты страны в 2024 году, поэтому будут призывать Владимира Зеленского пойти на компромиссы для прекращения конфликта.

В эфире телеканала Phoenix он заявил, что президент США Джо Байден не захочет идти на выборы с неразрешённым конфликтом за спиной.

Как передаёт РИА Новости, по словам Гатманна, Вашингтон зимой или в начале 2024 года будет настаивать на том, чтобы Зеленский был готов к компромиссам.

Как заявил 6 октября немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер в беседе с изданием Newsweek, предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.