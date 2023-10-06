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Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к сокращению помощи Украине

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Предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.
Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к сокращению помощи Украине
  • AP

Об этом в беседе с изданием Newsweek заявил немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер.

«(Президенту США Джо. — RT) Байдену придётся взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины», — объяснил экс-генерал.

По его мнению, предвыборная гонка в США может уже сейчас начать оказывать влияние на политику американской администрации по отношению к Украине.

Как отметил отставной полковник ВС США Джан Джентил, если Вашингтон не будет идти в авангарде помощи Киеву, то дальнейший ход украинского конфликта будет выглядеть не лучшим образом для Украины.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны США на 100%.

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