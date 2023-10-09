Секта помощи ВСУ: в Москве задержаны трое участников Всеукраинского духовного центра «Возрождение»

Московские следователи задержали трёх членов Всеукраинского духовного центра «Возрождение» — организации, признанной нежелательной на территории РФ. Последователям секты предъявлены обвинения, один из них заключён под стражу. Как сообщил источник RT, близкий к расследованию, с момента начала СВО секта занималась сбором материальной помощи для ВСУ. Рассказываем, что известно о Всеукраинском духовном центре «Возрождение» и его лидерах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации в отношении адептов Всеукраинского духовного центра «Возрождение» (ДЦВ). Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной на территории России ещё в ноябре 2022 года, однако ДЦВ продолжил свою деятельность.

6 октября московские следователи задержали троих подозреваемых из числа последователей ДЦВ, им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

Как сообщает столичный СК, в ходе допроса задержанные полностью признали вину. Судом в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё одному — в виде заключения под стражу.

Лидер духовного центра «Возрождение» — 51-летний уроженец Украины Владимир Мунтян. На родине он был неоднократно судим по статьям о краже и мошенничестве. Согласно открытым данным, первую общину ДЦВ Мунтян основал на Украине в 1997 году, используя методики протестантских пасторов-харизматов из США: Бенни Хинна и Сандея Аделаджи (последний принял гражданство Украины, а в 2016 году ему был запрещён въезд в Россию).

Сейчас отделения духовного центра «Возрождение» есть в 32 странах. Число последователей Мунтяна, провозглашающего себя «апостолом с полнотой божественного откровения», достигает 30 тыс.

По словам источника RT, близкого к расследованию, лидеры духовного центра «Возрождение» используют в своей работе различные манипулятивные техники и методики внушения, наносящие психологический вред последователям организации. Кроме того, с них постоянно собирают деньги якобы на «благотворительные цели» и под предлогом «распространения учения ДЦВ по всему миру». По данным следствия, эти денежные средства распределяются между Мунтяном и приближёнными к нему лицами. Деньги последователей ДЦВ направлялись в том числе на финансирование ВСУ.

ДЦВ в России

По словам собеседника RT в правоохранительных органах, сейчас в России действует семь отделений духовного центра «Возрождение» и в общей сложности около 30 религиозных групп, аффилированных с ДЦВ. Число последователей этих групп доходит до 10 тыс., включая детей.

Схема работы ДЦВ в России построена по принципу сетевого маркетинга: нижестоящая «ячейка» обязана перечислять в вышестоящее звено «десятину». Возглавляет эту пирамиду сам «апостол» Владимир Мунтян. Помимо уплаты «десятины», последователей призывают покупать литературу, издаваемую ДЦВ, участвовать в платных «саммитах» и марафонах по сбору средств.

Лидеру ДЦВ запрещён въезд в Россию. С 2019 года Мунтян живёт в Индонезии и руководит оттуда сбором пожертвований, используя своих доверенных лиц-пасторов. Например, в России деятельность ДЦВ с 2022 года координирует ранее судимый Михаил Коваль, а до него поверенной Мунтяна была Раушания Рудикова, которую отстранили от служения за хищение «десятины».

Несмотря на признание организации нежелательной на территории РФ в 2022 году, секта до сих пор пытается расширять своё влияние в России. Этим, в частности, занимается образовательный проект ДЦВ — «Библейский колледж «Гора Моисея».

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год этот колледж посетили до 1,5 тыс. адептов «Возрождения». В ходе месячного обучения им внушаются идеи доминирования внутренних правил религиозной организации над общественными нормами и требованиями законодательства РФ, а также необходимость поддержки политики украинских властей по проведению полномасштабной войны в республиках Донбасса и возврата Республики Крым в состав Украины.

Помощь ВСУ

Владимир Мунтян на протяжении многих лет поддерживает близкие отношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским — в соцсетях можно, например, найти видео, где Зеленский поздравляет «слугу Бога» Мунтяна с днём рождения. Сам лидер ДЦВ даже снимался в сериале «Слуга народа».

После начала военной операции на Украине в соцсетях Мунтяна и духовного центра «Возрождение» активно продвигается антироссийская риторика, последователей религиозной организации призывают к поддержке Украины. Российские ячейки ДЦВ также регулярно собирают денежные средства для покупки снаряжения ВСУ — видеоотчёты о такой поддержке публикуются на официальных страницах религиозного объединения.

По данным источника RT в правоохранительных органах, прежняя поверенная Мунтяна в России Раушания Рудикова в период с 2019 по 2022 год неоднократно выезжала на Украину и в Индонезию, где передавала денежные средства, собранные в том числе для поддержки ВСУ. Общая сумма переданных ею средств составила более 3,5 млн рублей. Деньги на Украину передавали и другие пасторы секты — следствию известно о переданных ими 2 млн рублей.

В беседе с RT генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов констатировал, что различные секты весьма распространены на территории РФ. В них, как правило, попадают люди, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации, которые надеются на обретение смысла жизни и поддержки, в то время как лидеры этих сект обеспечивают исключительно свои финансовые или другие интересы.

«Сейчас мы впервые столкнулись с фактом, когда секта на территории России использует сбор средств для поддержки враждебного государства. При этом ДЦВ мало отличается по своим подходам от остальных сект: идёт вымогательство денег, попытка разорвать связи участников этой секты с внешним миром. Но особенность данного случая в том, что упор делается на формирование у последователей особого геополитического мировоззрения», — поясняет эксперт.

По мнению Александра Михайлова, деятельность подобных организаций необходимо жёстко пресекать, а также вести профилактическую работу для предотвращения создания других аналогичных сект.

«Проблема сект сегодня достаточно серьёзная, потому что чем больше турбулентность в обществе, чем больше проблем с мировоззренческими установками, тем больше возможностей для решения задач лидеров различных сект. У членов сект часто нарушены моральные ценности, гражданские ориентиры. Это очень мощный очаг социального возбуждения, который создает проблемы в том числе политического спектра», — подытожил Михайлов.

Борьба с сектами

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев в беседе с RT также отметил, что многие из действующих на территории России сект ставят себя в оппозицию не только традиционной религии, но и действующей власти. Он также пояснил, в чём заключается основная сложность борьбы с подобными деструктивными сектами.

«По Конституции и по законам у нас в стране — свобода совести, каждый может молиться кому угодно. Нужно находить грань между правами человека и общественной безопасностью, очень зорко за этим следить», — заключил собеседник RT.

С этой позицией согласился Александр Михайлов — по его словам, при появлении любых неформальных объединений религиозного толка приходится разбираться, «насколько оно безобидное или же агрессивное и экстремистское».