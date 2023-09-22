«Средствами ПВО сбито пять ракет»: один военнослужащий пропал без вести при ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пропал без вести один российский военнослужащий, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО сбили пять ракет, но оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Гражданская инфраструктура вокруг здания, а также находившиеся на улице люди не пострадали, заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ведутся работы по тушению пожара, ситуация под контролем экстренных служб.

Днём в пятницу, 22 сентября, войска киевского режима нанесли удар по Севастополю.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Позднее в оборонном ведомстве уточнили, что один военнослужащий пропал без вести.

В свою очередь, губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале отметил, что гражданская инфраструктура вокруг здания штаба ЧФ, а также находившиеся на улице люди не пострадали в результате ракетного удара ВСУ. Он также призвал горожан не выезжать в центр Севастополя.

«Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб», — подчеркнул он.

В то же время глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над территорией республики силами ПВО сбиты крылатые ракеты.

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Утром 22 сентября дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым были обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа.

При этом в ночные часы был сбит один украинский дрон над акваторией Чёрного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова.

За последнее время киевский режим неоднократно пытался атаковать объекты в Севастополе. Так, 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили семь из них. При этом патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» уничтожил три безэкипажных катера противника.

В результате попадания крылатых ракет повреждено два корабля, находящихся на ремонте. Как стало известно, оба повреждённых корабля ВМФ России будут восстановлены и вернутся к службе.

«Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе им. Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — указывали в оборонном ведомстве.

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На следующий день киевский режим предпринял попытку атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Чёрного моря. Все беспилотники были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

16 сентября в Минобороны РФ, подводя итоги недели, указали, что в период с 9 по 16 сентября в акватории Чёрного моря морская авиация и корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 19 сентября подчёркивала, что киевский режим не прекращает совершать кровавые преступления против жителей российских регионов, в частности разрушать жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Для этого задействуется максимальный спектр натовского оружия — от тяжёлой артиллерии до ударных беспилотников», — пояснила она.

Представитель МИД РФ также заметила, что киевский режим не отпускают фантомные боли по Крыму. В качестве примера она привела заявления бывшего главы запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева и секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Один из них заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован, другой пообещал «выкурить» россиян из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно.

«Хотели бы напомнить этим киевским фантазёрам, что вопрос Крыма закрыт. Его жители сделали свой выбор ещё в 2014 году. Они знали, что их ждёт и что их будут «выкуривать» (как говорит сейчас Данилов) все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе националистической логики. Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жёсткий ответ», — сказала она.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).