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«Попытка киевского режима совершить террористическую атаку»: ночью возле Крыма и Туапсе сбиты два украинских БПЛА

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Роман Шимаев
Над акваторией Чёрного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на 22 сентября уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Накануне дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма, Курской, Белгородской и Орловской областей 22 дрона, запущенные войсками киевского режима.
«Попытка киевского режима совершить террористическую атаку»: ночью возле Крыма и Туапсе сбиты два украинских БПЛА
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

В ночь на 22 сентября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Накануне была отражена атака на четыре региона РФ посредством беспилотников самолётного типа. Как сообщали в ведомстве, в общей сложности были уничтожены 22 украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря и над территорией Крыма, Курской, Белгородской и Орловской областей.

Кроме того, в сводке Минобороны РФ за 21 сентября говорилось об уничтожении 75 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Как отмечали в СМИ, это максимальное количество за сутки с начала СВО.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов. По его словам, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

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Кроме того, артиллерией были уничтожены разведгруппа ВСУ, два украинских пикапа, станция РЭБ. Вдобавок поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Авиация поразила места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайорского и Урожайного.

В ходе контрбатарейной борьбы российским военным удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и миномётные расчёты.

Начальник пресс-центра отметил мужество и профессионализм военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

«Наводчик-оператор боевой машины пехоты мотострелкового полка группировки рядовой Иван Тарасов в ходе оборонительных действий на одном из участков Южно-Донецкого направления своевременно оказал первую медицинскую помощь раненому сослуживцу и в дальнейшем, несмотря на артиллерийский огонь украинских войск, сумел провести эвакуацию пострадавшего в безопасный район», — заключил Чехов.

«Запад»

На Купянском направлении в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерийский расчёт огнём из 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 уничтожил ЗРК американского производства Avenger в районе Петропавловки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Также в ходе боевых действий личный состав группировки уничтожил две гаубицы американского производства М777 и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожили восемь беспилотников.

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«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два миномёта, пункт боепитания, четыре пикапа», — подчеркнул он.

Краснолиманское направление

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта РСЗО БМ-21-1 «Град» Центрального военного округа, который уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы, получив от передовых наводчиков координаты скопления живой силы противника на одном из опорных пунктов ВСУ, незамедлительно выдвинулись на боевую позицию. Залп был выполнен 122-мм реактивными снарядами на дистанцию более 15 км.

«Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотного летательного аппарата. После выполнения задачи расчёт выполнил противоогневой манёвр, быстро покинув огневую позицию и скрывшись в лесном массиве», — подчеркнули в МО РФ.

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