Объекты военной промышленности, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ были поражены в результате ночного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Также в оборонном ведомстве привели данные об уничтожении 75 украинских БПЛА. В общей сложности за прошедшие 24 часа потери украинской армии составили около 600 военнослужащих убитыми и ранеными.

В ночь на 21 сентября ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. При этом возле населённого пункта Калиново (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вдобавок, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. К тому же уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщают в СМИ, это максимальное количество за сутки с начала СВО.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ вблизи н.п. Новопокровка и Работино (Запорожская область). Нанесено поражение скоплению живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле н.п. Вербовое (Запорожская область).

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений неподалёку от н.п. Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Весёлое, Химик (ДНР).

Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику возле Синьковки (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Уничтожено до 20 бойцов ВСУ, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ возле н.п. Червоная Диброва и Шипиловка (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике противника вблизи Григоровка, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили более 75 человек, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ возле Пречистовки (ДНР) и отразили атаку в районе н.п. Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили до 110 боевиков, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.