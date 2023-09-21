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Минобороны России сообщило об ударах по объектам военной промышленности ВСУ

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Минобороны России сообщило о нанесённых ударах по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Минобороны России сообщило об ударах по объектам военной промышленности ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня ночью ВС России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» украинской армии на замаскированной огневой позиции ударным беспилотником.

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