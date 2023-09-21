Минобороны России сообщило об ударах по объектам военной промышленности ВСУ

Минобороны России сообщило о нанесённых ударах по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

РИА Новости

«Сегодня ночью ВС России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве. Цели удара достигнуты, все объекты поражены. Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» украинской армии на замаскированной огневой позиции ударным беспилотником.