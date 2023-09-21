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Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ «Гвоздика»

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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» украинской армии на замаскированной огневой позиции ударным беспилотником.

Уточняется, что удар нанесли военнослужащие спецназа ВДВ России.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении.

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