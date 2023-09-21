Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ «Гвоздика»
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» украинской армии на замаскированной огневой позиции ударным беспилотником.
Уточняется, что удар нанесли военнослужащие спецназа ВДВ России.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении.
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