Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» украинской армии на замаскированной огневой позиции ударным беспилотником.

Уточняется, что удар нанесли военнослужащие спецназа ВДВ России.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении.