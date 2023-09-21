Издание The New York Times в своём материале пишет, что число погибших украинских военнослужащих в результате минимального продвижения ВСУ в направлении Работина непропорционально занятой площади.

Как пишет газета, точное число погибших военных ВСУ неизвестно, но спутниковые снимки показывают, что минимальные территориальные приобретения Украины на фоне количества потерь абсолютно непропорциональны.

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», — отмечается в материале.

Вместе с этим указывается, что число потерь ВСУ будет только расти на фоне риска ослабевания поддержки Запада, а без поддержки Запада, по мнению издания, киевские власти могут столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что силы украинских военных в результате контрнаступления «утекли через сито».