Узнать больше

NYT: ВСУ понесли огромные потери при контрнаступлении у Работина

Короткая ссылка
Издание The New York Times в своём материале пишет, что число погибших украинских военнослужащих в результате минимального продвижения ВСУ в направлении Работина непропорционально занятой площади.
NYT: ВСУ понесли огромные потери при контрнаступлении у Работина
  • AP
  • © Libkos

Как пишет газета, точное число погибших военных ВСУ неизвестно, но спутниковые снимки показывают, что минимальные территориальные приобретения Украины на фоне количества потерь абсолютно непропорциональны.

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», — отмечается в материале.

Вместе с этим указывается, что число потерь ВСУ будет только расти на фоне риска ослабевания поддержки Запада, а без поддержки Запада, по мнению издания, киевские власти могут столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что силы украинских военных в результате контрнаступления «утекли через сито».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить