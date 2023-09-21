Уничтожено 22 украинских БПЛА: российские ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на четыре региона

Ночью 21 сентября киевский режим предпринял массовую атаку на Крым посредством беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, над акваторией Чёрного моря и территорией республики было уничтожено 19 украинских БПЛА. Кроме того, ещё в трёх регионах — в Курской, Белгородской и Орловской областях — было сбито по одному дрону. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, украинские войска пытались атаковать в регионе объекты топливно-энергетического комплекса.

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым уничтожено 19 украинских БПЛА, ещё по одному дрону — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

В то же время советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых информационных атаках, вбросах и фейках со стороны Украины о ситуации на полуострове. При этом он попросил местных жителей сообщать по телефонам специальных служб или на горячую линию в случае обнаружения обломков БПЛА, сбитых системами ПВО или посаженных средствами РЭБ.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения в соцсетях об уничтожении нескольких беспилотников в районе города.

«Да, ПВО работает, но в районе крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идёт контроль воздушной обстановки. Доверяйте только официальной информации. Помните, что укронацисты ведут и информационную войну. Вызвать панику у людей — тоже одна из их задач», — заявил он.

Украинские войска пытались атаковать в Орловской области объекты топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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«По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал он в Telegram.

В последний раз войска киевского режима предпринимали серию попыток атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников 17 сентября. Тогда ВСУ задействовали десять БПЛА. Восемь из них были уничтожены в Московской области, а также у побережья Крыма. Ещё два упали в Орловской и Тульской областях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим не отпускают фантомные боли по Крыму. Таким образом она прокомментировала заявления бывшего главы запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева и секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Первый заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован, а второй пообещал «выкурить» россиян из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно.

«Хотели бы напомнить этим киевским фантазёрам, что вопрос Крыма закрыт. Его жители сделали свой выбор ещё в 2014 году. Они знали, что их ждёт и что их будут «выкуривать» (как говорит сейчас Данилов) все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе националистической логики. Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жёсткий ответ», — сказала она 19 сентября в ходе брифинга.

Уничтожили более 30 дронов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении военные группировки «Центр» с помощью зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожили более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов украинских военных, сообщили в Минобороны России.

Более 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов украинских националистов уничтожил расчёт ЗРК «Оса-АКМ» Центрального военного округа в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ЗРК «Оса-АКМ» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные дроны противника ещё на дальних рубежах, в частности, речь идёт о БПЛА «Фурия» и «Лелека».

«Наш расчёт уже сбил 21 беспилотник за два с половиной месяца», — заявил военный с позывным Кэш.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).