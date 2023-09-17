В Московской области и у побережья Крыма: в МО РФ заявили о пресечении новых попыток атак беспилотников ВСУ

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников, использовавшихся для попыток нанесения атак по российским регионам. По данным Минобороны России, БПЛА противника уничтожены в Московской области, а также у побережья Крыма. Наряду с этим о падении беспилотников сообщили власти Орловской и Тульской областей.

Минобороны России сообщило о серии попыток ВСУ атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников.

Около 01:15 мск оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА самолётного типа у западного побережья Крыма дежурными средствами ПВО. В период с 01:45 до 02:20 было уничтожено ещё четыре летательных аппарата противника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

Кроме того, около 01:45 военные уничтожили БПЛА противника над территорией Истринского района Московской области. Утром ещё одна атака летательного аппарата самолётного типа была пресечена над территорией Домодедовского района Московской области.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обоих БПЛА не зафиксировано разрушений или пострадавших.

В Росавиации сообщили, что рано утром 17 сентября в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово и Жуковский. По данным ведомства, на запасной аэропорт ушло одно воздушное судно.

Также на russian.rt.com На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

«По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — уточнили в Росавиации.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла около 03:50 мск. На месте возникло открытое возгорание резервуара с топливом на территории промышленного объекта, однако пожар вскоре потушили.

«Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем», — написал Клычков в Telegram.

В дополнение к этому Министерство по региональной безопасности Тульской области утром 17 сентября сообщило о падении БПЛА на территории Логистического центра №1 в Узловском районе.

«На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

Днём ранее Министерство обороны РФ также сообщило о серии попыток ВСУ атаковать российские регионы с применением БПЛА. Ночью 16 сентября средствами ПВО украинские беспилотники были уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей. Около 13:00 мск также сообщалось об уничтожении БПЛА над Белгородской областью.

Глава Орловской области Андрей Клычков также сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в Ливенском районе региона.

В предшествующие этому дни МО также сообщало о систематических попытках ВСУ атаковать российские регионы. 14 сентября, по данным оборонного ведомства, было зафиксировано несколько попыток атак БПЛА за сутки. В частности, около полуночи в Брянской области было сбито как минимум четыре беспилотника противника.

Утром, около 05:30, также стало известно о попытке атаки Крыма. Дежурными средствами ПВО сбито 11 БПЛА.

Кроме того, вечером 13 сентября также сообщалось о попытках атак БПЛА в Брянской и Белгородской областях. Ещё один аппарат был сбит над Белгородской областью 12 сентября. В предшествующий день МО также сообщило о сбитых БПЛА в Белгородской и Курской областях.

Как неоднократно подчёркивали в России, атаки украинских беспилотников на мирные гражданские объекты подтверждают террористическую сущность Киева.