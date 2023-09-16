Узнать больше

Над территориями Калужской и Тверской областей: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать регионы РФ с помощью БПЛА

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО сбили над территориями Калужской и Тверской областей украинские беспилотники, заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, новые попытки террористических атак произошли в ночь на 16 сентября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте ЧП работали экстренные службы.
Над территориями Калужской и Тверской областей: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать регионы РФ с помощью БПЛА
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

В Минобороны России заявили о пресечении новых попыток Киева провести террористические атаки с применением БПЛА на российской территории.

Как следует из заявления ведомства, инцидент произошёл 16 сентября в ночное время.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — заявили в МО.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя написал у себя в Telegram-канале, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков накануне заявил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в Ливенском районе региона.

Также на russian.rt.com Губернатор: украинский БПЛА обезврежен средствами РЭБ в Орловской области

«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал Клычков в Telegram.

Минобороны РФ систематически сообщает о пресечении попыток украинской стороны атаковать объекты на российской территории при помощи БПЛА.

14 сентября ведомство сообщало о нескольких попытках атак БПЛА за сутки. В этот день около полуночи в Брянской области было сбито как минимум четыре беспилотника противника.

Около 05:30 также стало известно о попытке атаки Крыма. Дежурными средствами ПВО сбито 11 БПЛА.

Вечером 13 сентября также сообщалось о попытках атак БПЛА в Брянской и Белгородской областях. Ещё один аппарат был сбит над Белгородской областью 12 сентября. В предшествующий день МО также сообщило о сбитых БПЛА в Белгородской и Курской областях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей оказывать помощь в обнаружении беспилотных летательных аппаратов через мобильное приложение «Радар». С его помощью можно сообщить об обстрелах со стороны ВСУ и о беспилотниках.

Также по теме
Уничтожены дежурными средствами ПВО: в Минобороны РФ заявили об отражении атаки 11 украинских БПЛА на Крым
Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, которыми противник планировал нанести удар по территории Крыма. Кроме...

«Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах», — написал он в Telegram.

По словам Гусева, все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал ТАСС, что в регионе работает отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» численностью около 1 тыс., который наряду с прочим содействует в обнаружении БПЛА.

«В числе их задач — оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и так далее. Важно не паниковать — и чтобы люди знали, как себя вести в нештатной ситуации», — сказал Ведерников в интервью ТАСС.

Напомним, что Псковская область попала в число регионов, пострадавших от массовой атаки украинских беспилотников 30 августа. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в аэропорту Пскова.

Российская сторона неоднократно отмечала, что попытки атак гражданских объектов со стороны украинских войск явно указывают на террористический характер действующей власти в Киеве.

В частности, об этом 5 сентября высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, террористическую сущность киевского режима «не видеть больше невозможно, даже в самых отдалённых уголках нашей планеты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить