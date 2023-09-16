Над территориями Калужской и Тверской областей: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать регионы РФ с помощью БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили над территориями Калужской и Тверской областей украинские беспилотники, заявили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, новые попытки террористических атак произошли в ночь на 16 сентября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте ЧП работали экстренные службы.

В Минобороны России заявили о пресечении новых попыток Киева провести террористические атаки с применением БПЛА на российской территории.

Как следует из заявления ведомства, инцидент произошёл 16 сентября в ночное время.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — заявили в МО.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя написал у себя в Telegram-канале, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, глава Орловской области Андрей Клычков накануне заявил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в Ливенском районе региона.

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«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал Клычков в Telegram.

Минобороны РФ систематически сообщает о пресечении попыток украинской стороны атаковать объекты на российской территории при помощи БПЛА.

14 сентября ведомство сообщало о нескольких попытках атак БПЛА за сутки. В этот день около полуночи в Брянской области было сбито как минимум четыре беспилотника противника.

Около 05:30 также стало известно о попытке атаки Крыма. Дежурными средствами ПВО сбито 11 БПЛА.

Вечером 13 сентября также сообщалось о попытках атак БПЛА в Брянской и Белгородской областях. Ещё один аппарат был сбит над Белгородской областью 12 сентября. В предшествующий день МО также сообщило о сбитых БПЛА в Белгородской и Курской областях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей оказывать помощь в обнаружении беспилотных летательных аппаратов через мобильное приложение «Радар». С его помощью можно сообщить об обстрелах со стороны ВСУ и о беспилотниках.

«Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах», — написал он в Telegram.

По словам Гусева, все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал ТАСС, что в регионе работает отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» численностью около 1 тыс., который наряду с прочим содействует в обнаружении БПЛА.

«В числе их задач — оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и так далее. Важно не паниковать — и чтобы люди знали, как себя вести в нештатной ситуации», — сказал Ведерников в интервью ТАСС.

Напомним, что Псковская область попала в число регионов, пострадавших от массовой атаки украинских беспилотников 30 августа. В результате налёта БПЛА произошёл пожар в аэропорту Пскова.

Российская сторона неоднократно отмечала, что попытки атак гражданских объектов со стороны украинских войск явно указывают на террористический характер действующей власти в Киеве.

В частности, об этом 5 сентября высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, террористическую сущность киевского режима «не видеть больше невозможно, даже в самых отдалённых уголках нашей планеты».