Уничтожены дежурными средствами ПВО: в Минобороны РФ заявили об отражении атаки 11 украинских БПЛА на Крым

Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, которыми противник планировал нанести удар по территории Крыма. Кроме того, российские военные отразили попытку ВСУ атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Чёрного моря. Объекты были уничтожены огнём из штатного вооружения российского судна.

В Минобороны России утром 14 сентября заявили о пресечении новых попыток атак украинских войск на объекты на российской территории.

Из сообщений ведомства следует, что 14 сентября около 05:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.

В прошлый раз МО сообщало о крупной попытке атаки БПЛА по объектам в Крыму 24 июля. Тогда противник применил 17 беспилотников, 14 из которых были подавлены средствами РЭБ. Из них 11 аппаратов потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.

Наряду с этим утром 14 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что около 05:00 киевский режим предпринял попытку атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Чёрного моря.

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Как уточнили в оборонном ведомстве, дроны были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.

Отметим, что МО ранее сообщало о ещё двух попытках ВСУ атаковать корабль «Сергей Котов». Утром 25 июля в ведомстве заявили, что по судну попытались ударить два быстроходных дрона. Оба аппарата были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м. В результате никто не пострадал.

1 августа сообщалось ещё об одной безуспешной попытке атаковать корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполнявшие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря в 340 км юго-западнее Севастополя.

В этом случае дроны противника также были уничтожены с применением штатного вооружения российских кораблей.

Атака на судоремонтный завод в Севастополе

Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили об ударе ВСУ десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. По данным МО, средства противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

В то же время в результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

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Впоследствии в МО заявили, что оба повреждённых в результате ночного удара корабля ВМФ России будут восстановлены и вернутся к службе.

«Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе им. Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорилось в сообщении МО от 13 сентября.

Отметим, что в последние недели киевский режим неоднократно предпринимал множественные попытки атак на Крымский полуостров.

Согласно предшествующим заявлениям МО, 30 августа, 4 и 10 сентября было уничтожено в общей сложности 11 быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья.

Кроме того, сообщалось об уничтожении украинских беспилотников российскими средствами в районе полуострова ночью 10 сентября, вечером 9 сентября и утром 5 сентября.