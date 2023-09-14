Уничтожены дежурными средствами ПВО: в Минобороны РФ заявили об отражении атаки 11 украинских БПЛА на Крым
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В Минобороны России утром 14 сентября заявили о пресечении новых попыток атак украинских войск на объекты на российской территории.
Из сообщений ведомства следует, что 14 сентября около 05:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.
В прошлый раз МО сообщало о крупной попытке атаки БПЛА по объектам в Крыму 24 июля. Тогда противник применил 17 беспилотников, 14 из которых были подавлены средствами РЭБ. Из них 11 аппаратов потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.
Наряду с этим утром 14 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что около 05:00 киевский режим предпринял попытку атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Чёрного моря.Также на russian.rt.com Минобороны: силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Как уточнили в оборонном ведомстве, дроны были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля.
Отметим, что МО ранее сообщало о ещё двух попытках ВСУ атаковать корабль «Сергей Котов». Утром 25 июля в ведомстве заявили, что по судну попытались ударить два быстроходных дрона. Оба аппарата были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м. В результате никто не пострадал.
1 августа сообщалось ещё об одной безуспешной попытке атаковать корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполнявшие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря в 340 км юго-западнее Севастополя.
В этом случае дроны противника также были уничтожены с применением штатного вооружения российских кораблей.
Атака на судоремонтный завод в Севастополе
Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили об ударе ВСУ десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. По данным МО, средства противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.
В то же время в результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
Впоследствии в МО заявили, что оба повреждённых в результате ночного удара корабля ВМФ России будут восстановлены и вернутся к службе.
«Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе им. Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорилось в сообщении МО от 13 сентября.
Отметим, что в последние недели киевский режим неоднократно предпринимал множественные попытки атак на Крымский полуостров.
Согласно предшествующим заявлениям МО, 30 августа, 4 и 10 сентября было уничтожено в общей сложности 11 быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья.
Кроме того, сообщалось об уничтожении украинских беспилотников российскими средствами в районе полуострова ночью 10 сентября, вечером 9 сентября и утром 5 сентября.