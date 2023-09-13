Минобороны: силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями
В Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями.
- © РИА Новости / Сергей Мальгавко
В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью сбит один БПЛА, а над Брянской — два.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Унечским районом.
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