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Минобороны: силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

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В Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями.
Минобороны: силы ПВО России сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью сбит один БПЛА, а над Брянской — два.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Унечским районом.

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