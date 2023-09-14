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Глава Воронежской области призвал жителей помогать искать БПЛА с помощью «Радара»

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей оказывать помощь в обнаружении беспилотных летательных аппаратов при помощи специального мобильного приложения «Радар».

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Гусев, помощь жителей региона важна в обнаружении БПЛА.

«ОНФ разработал специальное мобильное приложение «Радар». Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах», — говорится в сообщении.

17 августа стало известно, что в магазине Google Play появилось приложение «Радар», с помощью которого можно сообщить об обстрелах со стороны ВСУ и беспилотниках.

В свою очередь, Михаил Камышев, руководитель проекта разработки «Радара», рассказал RT, что за первые два часа после выпуска приложение скачали около 4 тыс. человек.

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