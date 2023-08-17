Около 4 тысяч человек скачали приложение «Радар» за первые два часа выпуска
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По его словам, разработка заняла около двух месяцев. Он также пояснил, что доработки и обновления «обязательно планируются».
«У нас уже готов список задач на будущее. Также мы внимательно изучаем обратную связь от пользователей, для того чтобы улучшать приложение и делать его ещё полезнее», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в магазине Google Play появилось приложение «Радар», с помощью которого можно сообщить об обстрелах со стороны ВСУ и беспилотниках.