Захарова: новые атаки БПЛА на Россию подтвердили террористическую сущность Киева
«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть её больше невозможно, даже в самых отдалённых уголках нашей планеты», — сказала она.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.
Также российские силы ПВО сбили утром 5 сентября украинский дрон самолётного типа в небе над Крымом.