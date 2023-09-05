Захарова: новые атаки БПЛА на Россию подтвердили террористическую сущность Киева

Попытки атаковать территорию России беспилотниками в ночь на вторник снова подтвердили террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть её больше невозможно, даже в самых отдалённых уголках нашей планеты», — сказала она.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

Также российские силы ПВО сбили утром 5 сентября украинский дрон самолётного типа в небе над Крымом.