Пашинян заявил, что для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что позиция Еревана следующая: соотечественники из Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, если будет зафиксировано, что их проживание в своих домах невозможно.
По словам Пашиняна, «на данный момент такая ситуация налицо».
Премьер Армении добавил, что «эта проблема будет в повестке» армянских властей, если ситуация не улучшится.
«Мы провели определённую работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест», — заявил он.
Ранее Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.