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Пашинян заявил, что для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест

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Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тыс. мест.
Пашинян заявил, что для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что позиция Еревана следующая: соотечественники из Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, если будет зафиксировано, что их проживание в своих домах невозможно.

По словам Пашиняна, «на данный момент такая ситуация налицо».

Премьер Армении добавил, что «эта проблема будет в повестке» армянских властей, если ситуация не улучшится.

«Мы провели определённую работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест», — заявил он.

Ранее Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

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