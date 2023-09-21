Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

По его словам, подразделения Нагорного Карабаха продолжают оставаться на своих местах.

«Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения», — приводит заявление Пашиняна Armenpress.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.