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Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.
Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

По его словам, подразделения Нагорного Карабаха продолжают оставаться на своих местах.

«Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения», — приводит заявление Пашиняна Armenpress.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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