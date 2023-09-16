«Уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов»: в МО РФ заявили о 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Российские войска в период с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинских войск. По данным Минобороны РФ, в результате ударов нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

В период с 9 по 16 сентября ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

В частности, были поражены объекты портовой инфраструктуры, места производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения, а также пункты дислокации личного состава ВСУ.

«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, 11 сентября ВКС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога (Днепропетровская область). В Минобороны РФ уточнили, что в результате этого удара уничтожено два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины.

Обстановка на направлениях СВО

Как рассказали в МО, на Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артёмовска (ДНР) и продолжал штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад. ВСУ безуспешно пытались вытеснить российские войска из населённых пунктов Клещеевка и Андреевка (ДНР).

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За неделю на этом направлении подразделения группировки «Юг» отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении ВС РФ отразили 18 атак ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности, отметили в ведомстве.

По данным российских военных, для удержания позиций на этом участке задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял здесь более 740 военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

«Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава», — отметили в МО.

За неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 1,1 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении ВС РФ благодаря работе группировки «Запад» улучшили своё тактическое положение в зонах ответственности. Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника.

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ВСУ потеряли здесь до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установку реактивной системы залпового огня. Наряду с этим уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражено 13 атак противника. ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий.

На Херсонском направлении основные усилия российских войск были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы.

На этом направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Истребительная авиация ВКС России 13 сентября сбила украинский вертолёт Ми-8 в районе Красного Лимана (ДНР).

Кроме того, в акватории Чёрного моря морская авиация и корабли Черноморского флота за прошедшую неделю обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ.

Средства ПВО перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 270 украинских беспилотников.