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ВС России за неделю уничтожили в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров

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В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря, а также три быстроходных катера с десантными группами ВСУ.
ВС России за неделю уничтожили в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ.

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