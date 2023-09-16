ВС России за неделю уничтожили в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ.