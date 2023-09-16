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ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ

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RT
В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ.
ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении министерства.

«В период с 9 по 16 сентября... нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что российские удары нарушили материально-техническое обеспечение группировок украинских войск, а также поставки вооружений западного производства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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