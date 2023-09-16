ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов по портовой инфраструктуре ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении министерства.
«В период с 9 по 16 сентября... нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что российские удары нарушили материально-техническое обеспечение группировок украинских войск, а также поставки вооружений западного производства.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.