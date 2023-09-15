Противник потерял до 275 человек: в Минобороны РФ заявили об отражении четырёх атак ВСУ на Донецком направлении СВО
- Российский 240-мм самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
В Минобороны России опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции. По информации ведомства, за сутки на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР).
В этом секторе противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». В районе н. п. Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском направлении подразделения российских войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Кроме того, западнее н. п. Вербовое в том же регионе поражено скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате уничтожены более 145 украинских военнослужащих и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.
- Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»
На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», а также ударам армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Торское (ДНР).
Украинская сторона потеряла до 55 человек, один танк, две боевые бронированные машины и орудие Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ в районе н. п. Новомайорское (ДНР). Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Владимировка (ДНР).
Как уточнили в МО, противник потерял здесь более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.
На Купянском направлении благодаря ударам авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Синьковка, Берестовое и Кисловка (Харьковская область).
В результате уничтожены до 20 украинских военных, два автомобиля, САУ М109 Paladin производства США и «Гвоздика», артиллерийская система М777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Кроме того, в районе н. п. Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация». Помимо этого, в районе н. п. Садовое (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Силы Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружили и уничтожили два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря.
Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.
По данным МО РФ, в районе н. п. Новомихайловка (ДНР) уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе н. п. Новолозоватка (Днепропетровская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средства противовоздушной обороны перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 41 украинский беспилотник.