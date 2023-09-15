ВС России начали применять робота БРГ-1 для эвакуации раненных в зоне СВО

Вооружённые силы России начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 с целью эвакуации раненных в зоне специальной военной операции.

Об этом рассказал представитель Кулибин-клуба Народного фронта Александр Паничев.

«На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад», — говорится в сообщении.

Уточняется, что робота используют для эвакуации раненых военнослужащих, а также с целью доставки необходимых грузов.

В апреле стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.